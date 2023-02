Peter Bankov: os exuberantes gestos gráficos e editoriais da obra do designer gráfico russo radicado em Praga

A guerra na Ucrânia fez-nos voltar a rever o modo como olhamos para a Rússia. Não seria nada de novo, pois a história da relação deste país com o mundo tem sido tudo menos simples, não fosse o motivo em si, uma guerra em pleno século XXI, num continente, o nosso, a Europa, que julgávamos, mal, já estar longe deste tipo de atrocidades de enorme escala. Ao olharmos para um país que destrói outro país neste momento preciso, e desde há já quase um ano, colocando em causa tudo o que tínhamos de certo sobre liberdade, autonomia, identidade, segurança, direito internacional, são imensas as questões que se levantam. Uma delas é, sem margem de dúvida, como separar o trigo do joio, ou seja, como não deixar que um grupo de pessoas e as suas decisões passe a alterar a nossa percepção sobre aquilo que um povo inteiro é.

A Rússia é um país com uma cultura extraordinária, que podemos conhecer estudando a sua história e observando a sua produção cultural contemporânea. E tem sido interessante observar como tem sido precisamente deste território que têm surgido algumas das mais expressivas formas de denunciar o que neste momento se passa na guerra contra a Ucrânia. Se há valor presente na cultura, que a torna tão poderosa, é o da liberdade. E o que temos observado prova isso mesmo.