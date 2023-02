Reza Abedini: o design de comunicação é uma das mais potentes armas políticas

Está quase a fazer um ano que começou a guerra contra a Ucrânia, a que continuamos a assistir impotentes, seja por escolha ou ineficácia. Uma guerra que não podia estar a acontecer, por todos os motivos e mais alguns, uma guerra que por ser na Europa teve, e terá, inúmeras implicações políticas e culturais na forma como esta parte do mundo se organiza e desenha o seu futuro.

Ontem, a propósito de um documentário sobre Volodymyr Zelensky, fui rever a primeira e única vez que estive na Rússia, mais precisamente em Moscovo. Tinha sido convidada para ser júri do mais conceituado prémio de design gráfico daquele país e um dos mais distintivos do ponto de vista internacional, o Golden Bee, e passei três dias rodeada de dezenas de designers de várias nacionalidades e de centenas de estudantes russos, com uma sede de conhecimento literalmente avassaladora. Escolhemos os vencedores de entre 15 mil trabalhos de 74 nacionalidades. Dias memoráveis que culminaram com uma conferência em que também participei e onde foi — percebemos isso individualmente, ao longo do dia e mesmo estando em Moscovo, ou por isso mesmo — inevitável destacar o carácter político do design de comunicação. Que acontece seja por decisão do próprio designer, seja pela forma como o público se apropria de uma produção concebida por um designer.