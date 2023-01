O design do Expresso: o bom design, a par do bom jornalismo, pode marcar a diferença

Jornalismo é comunicar. Factos e realidades, mas também interpretações e opiniões. Um novo jornal tem de começar por uma ideia concreta e rigorosa sobre o que significam estas palavras, mas também pela escolha de um caminho, de uma forma, por uma lista de objectivos, ambições, pelo reconhecimento de necessidades e ausências. Que terão de se consubstanciar num conceito de design editorial, sem dúvida, mas também de design gráfico. Um jornal é um objecto multidimensional. Até há bem pouco tempo teria mesmo de ser um objecto palpável, tridimensional, agora pode ser digital. Mas tem sempre uma forma visual e uma forma que se faz a partir do que lá se escreve.

Hoje, quando abrir o Expresso, seja que caderno for, vai lembrar-se que foi há exactamente 50 anos que pela primeira vez alguém fez esse gesto. Um jornal, um objecto novo nesse momento, que um grupo de pessoas pensou e criou há meio século e que hoje ainda podemos continuar a pegar com as mãos, sentir o cheiro da tinta e absorver a textura do papel. Diz-nos a história que quando em 1972 Francisco Pinto Balsemão convida o designer gráfico português Vítor da Silva para fazer o design do que seria o Expresso, parte do briefing incluía o desejo de transmitir diferença e modernidade, a par de rigor e confiança. Vítor da Silva, nascido em 1932, é uma figura de referência do design português, tendo estado na origem de uma série de publicações do jornalismo nacional, mas também na área da cultura, nomeadamente nos 30 anos em que colaborou com a Fundação Gulbenkian, e ainda na educação, enquanto professor. O design do Expresso, que foi de facto inovador e moderno, garantindo legibilidade e qualidade estética, definindo a própria identidade do jornal, esteve naturalmente condicionado pelas questões técnicas da altura, como a da impressão das imagens ou da limitação de variedade de fontes tipográficas, como nos conta o próprio Vítor da Silva, no excelente documentário “No Momento — Vítor da Silva & Design de Imprensa”, de Rui Martins. Mas entrou directo na cultura portuguesa.