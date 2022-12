Estrelas e outros objectos radiosos: a luz como forma

É curioso pensar nas palavras. Elas existem em contexto e a partir daí têm o mesmo ou outros significados. Pensamos num corpo como algo orgânico, vivo. Mas existem os corpos celestes, por exemplo, que por sua vez chamamos também objectos naturais. Um corpo celeste é um objecto natural fora da atmosfera terrestre, algo que não está, por assim dizer, debaixo da nossa influência gravítica. Podem ser planetas, luas, asteróides, satélites, estrelas e cometas. São enormes ou muito pequenos objectos naturais, com massa, com peso, que não dependem de nós para existir. São muitos, mais do que milhões de milhares de milhões, incontáveis, podem mesmo ser de número infinito, se o universo também o for, e deve ser. Ou não.

São objectos fascinantes sobre os quais os designers não se interrogam diariamente, diria, a não ser quando têm de desenhar naves espaciais para a nossa conquista do espaço, por exemplo. Mas não só.