Rise: Starck sublinha a natureza humana em alguns dos seus aspectos muitas vezes menos valorizados

O que distingue um criador normal de um criador genial é claro como água. O que distingue uma empresa banal de uma empresa inovadora também. Quer um quer outro estão à frente da linha que separa fazer bem, mas fazer mais do mesmo, ou fazer bem, abrindo caminho para o futuro. Ambos, criador genial e empresa inovadora, têm os olhos postos num sítio que ainda não existe. Ambos são capazes de congregar forças, esforços, trabalho, tempo e energia em busca de algo que só o criador ainda tem na sua cabeça e que a empresa terá de conseguir produzir. Nem sempre o génio e a inovação geram produtos ou conquistas que são imediatamente úteis para a sociedade. Muitas vezes só mais tarde os conseguimos integrar no nosso quotidiano. Mas hoje em dia, especialmente na área do design, se há um encontro afortunado entre o autor certo e a empresa certa, o resultado imediato é mais fácil de atingir.

Rise é a primeira aventura do mais genial designer vivo, Philippe Starck, com uma empresa portuguesa de excepção, a Delta. Conhecemos a Delta desde sempre. Faz parte do nosso património nacio­nal. Conhecemo-la como empresa estável, segura, comprometida socialmente e que nos últimos anos tem investido num posicionamento mais moderno, mais activo. Mostra agora com esta aposta no Rise e no Starck, o entendimento não só da importância da inovação como também da conquista de um novo espaço internacional para a sua marca.