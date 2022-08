Popular. Os elementos identitários de um povo são o seu ponto forte

Acabámos de celebrar o 15 de Agosto, um dos feriados mais populares em Portugal. Popular, palavra que vem do latim populus, significa povo. Povo, por sua vez, é o conjunto de pessoas que “falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, história e tradições comuns” ou “o conjunto de pessoas que vivem em comunidade num determinado território”, numa nação. Ou seja, um grupo de pessoas que têm entre si uma série de elementos que as unem.

Quando pensamos na cultura mate­rial e, depois, nos focamos na cultura popular, sabemos que entramos num universo de artefactos em que os elementos identitários de um povo são o seu ponto forte. São produções da espécie humana que reflectem um modus vivendi mas que também falam de um conjunto de crenças e de elementos de cariz cultural profundo. Os artefactos populares transmitem um tipo de conhecimento partilhado que normalmente é entendível por todos os que integram determinada população. Por um lado, são complexos, com um poder semiótico e comunicacional espesso; por outro, têm em si elementos de uma enorme simplicidade. Ressoam no que temos de mais simbólico e espiritual mas também naquilo que temos de mais primário. Do ponto de vista antropológico, são produções que revelam a nossa espécie, falando numa linguagem sem palavras, abertamente, sobre nós, sobre quem somos.