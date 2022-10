Design: França-Portugal, a estação cruzada

Há cerca de duas semanas dei uma entrevista conjunta, com o designer francês Jean-Louis Fréchin, à revista “Marianne” no âmbito da saison croisée entre Portugal e França. Duas horas de conversa dirigida pelo jornalista Benoît Franquebalme com um designer que vive no nosso país desde há mais de 40 anos. Que cita Eduardo Lourenço e que sabe sobre a nossa sede de viajar, de encontrar, de conhecer outros povos. Que escolheu Portugal como seu país de base e, pese embora viaje ele também muito, de onde desenha para o mundo.

Falar sobre o que une ou separa dois países nem sempre é fácil. São conversas bilaterais, normalmente feitas com alguma delicadeza, em que acima de tudo se tentam encontrar pontos de encontro, num momento em que a realidade da fragmentação e da fragilidade em que vivemos se parece sobrepor a tudo. Mas a França é um país conhecido e querido para Portugal, historicamente com uma grande influência sobre a nossa cultura, pelo menos até uma certa geração. E o interessante é que neste momento, por vários motivos, Portugal acolhe uma quantidade expressiva de franceses, que decidiram estabelecer residência aqui, uns temporariamente, mas muitos para ficar. Se há cerca de 25 anos a França estava de certo modo longe de nós, sendo que era Portugal que a inundava com portugueses, agora a situação equilibrou-se, e a cultura francesa começa de novo a ter impacto visível e positivo em terras lusas.