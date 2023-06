É pequeno, é elétrico e bastaram três horas e 10 minutos para se venderem 50 exemplares em Portugal

As vendas foram feitas online , através do site nacional da marca francesa e o cliente mais rápido adquiriu o seu My Ami Buggy em 2 minutos e 19 segundos.

A Citroën vendeu 50 carros em Portugal, do seu pequeno modelo elétrico My Ami Buggy, em apenas três horas e 10 minutos.

Em França venderam-se as 430 unidades do pequeno modelo elétrico em pouco mais de duas horas, registando-se um pico de vendas de 300 unidades por hora. Já na Bélgica, e ainda segundo a Citröen, foram precisos apenas nove minutos para esgotar os 65 My Ami Buggy atribuídos a este mercado, batendo, largamente, os 17 minutos e 28 segundos em que se venderam, no ano passado e apenas em França, os primeiros 50 exemplares do modelo.

Na vizinha Espanha houve um cliente que passou a ser o detentor do recorde do mais rápido a concluir todo o processo digital de compra. Levou apenas 1 minuto e 10 segundos a comprar o seu My Ami Buggy, batendo em 1 minuto e 43 segundos o recorde do ano passado, estabelecido em junho de 2022, e que era de 2 minutos e 53 segundos.