Revisitar o passado com a Jaguar, mas aos pares

Em comunicado difundido esta sexta-feira, a Jaguar sublinha que estes novos modelos luxuosos de coleção “prestam homenagem aos primeiros E-Type de competição, que serão produzidos sob o nome de projecto ‘ZP’”. E recorda que, poucos meses após a introdução do E-Type em 1961, estes modelos de competição concebidos pela Jaguar, ligeiramente modificados, celebraram as suas primeiras vitórias nas corridas.

Desta vez, a marca britânica irá produzir sete pares exclusivos do inconfundível E-Type, com o sobrenome ZP Collection.

Paul Barritt, diretor dos clássicos da Jaguar, afirmou: " A Coleção E-Type ZP é a melhor homenagem possível à estreia triunfante do E-Type na competição, que integra a extraordinária história da Jaguar no desporto automóvel. Cada par de veículos conta uma história fascinante, e muitas vezes desconhecida, da história do E-Type”

A colecção E-Type ZP inclui, de acordo com a Jaguar, detalhes que comemoram o legado automóvel do E-Type, bem como melhorias de engenharia “para que os clientes possam desfrutar de maior conforto”.

A marca informa ainda que serão reservados catorze destes Jaguar V8 5.0 Supercharged para os clientes da Coleção E-Type ZP Collection e irão formar um grupo único e comemorativo de quatro modelos. “A Jaguar orgulha-se de se tornar uma marca moderna de luxo totalmente elétrica a partir de 2025 e de iniciar uma nova e entusiasmante viagem para a marca fundada por Sir William Lyons em 1935”, rematam os responsáveis da mítica marca britânica.

A coleção ZP baseia-se nas especificações do E-Type Série 1 3.8 produzido entre 1961-1964. O motor 3.8 de 265 CV inclui um radiador em liga leve autêntico ao estilo de 1961 com ventilador elétrico e ignição eletrónica para facilitar a utilização no dia-a-dia, bem como um sistema de escape em aço inoxidável polido. Combina de forma simples a autenticidade original com a facilidade de utilização e fiabilidade modernas.

Cada veículo incorpora um capacete da época, que corresponde aos utilizados por Hill e Salvadori. O especialista britânico Vero, da Everoak, que produz capacetes desde os anos 50, foi o artesão por encarregue do requintado trabalho de coleção.

Para já, a jaguar nada diz sobre os custos de cada par dos exemplares comemorativos agora anunciados.