Entre o palácio com rodas e a nave espacial: eis o novo Mercedes elétrico EQS SUV

Este carro situa-se ali algures entre o palácio com rodas e a nave espacial. Pronto, confesso que nunca andei em nenhuma mas o meu imaginário está atestado de imagens, sons e sensações – vindos do cinema e das séries de tv -, que, na verdade, parece que estão todas ali, em toda a sua dimensão, assim que carregamos no discreto botão ‘start’ situado a meio da consola central entre os bancos da frente.

Bom, e se selecionarmos o modo de condução ‘sport’, e carregarmos generosamente no acelerador, a sensação de descolagem da ‘nave espacial’ ecoa por todo o habitáculo deste magnífico e luxuoso carro com que a Mercedes agora nos quer surpreender.