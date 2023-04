Há uma marca francesa que não para de surpreender e este carro é a prova disso

O que é verdade tem de ser dito, sem rodeios. A Peugeot está a fazer carros cada vez melhores e mais bonitos e, este novo 408 híbrido, é uma demonstração disso mesmo. A Peugeot empenhou-se a fundo no redesenho deste seu modelo – que, aliás, é muito parecido ao seu familiar Citroën C5X – que não deixa ninguém indiferente pelas linhas arrojadas e aerodinâmicas com que se apresenta.

E se dúvidas ainda houvesse está aí a conquista recente do prémio para o melhor carro do ‘Híbrido Plug-in do Ano 2023’ em Portugal, atribuído pelo painel de 20 jurados do ‘Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal’.