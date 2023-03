Descomplexado na estrada, irrepreensível fora dela. Este é um carro que mais parece um jipe; ou será um SUV?

Se é uma daquelas pessoas para quem o fim-de-semana é sinónimo de ar livre, natureza, estradas que não vêm nem no velhinho mapa nem no moderno gps, de terra batida, algumas delas encharcadas de lama e longe daqueles sítios onde é muito provável encontrar pessoas chatas, então este Jeep Compass pode ser o meio de transporte mais adequado para lá chegar, de forma descontraída e descomplexada.

Além disso, estamos perante um carro – neste caso algures entre o jipe e o SUV – irrepreensível do ponto de vista do design, fiel às suas origens da marca Jeep (que, por sua vez, vem de GP, o veículo ‘General Purpose’ que se difundiu durante a segunda Guerra Mundial). O Compass apresenta-se com uma grelha forte e afirmativa, com traços verticais bem acentuados, que remete imediatamente para o todo-o-terreno.