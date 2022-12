Opel Grandland GS-Line: um familiar retro e atrevido

Este é, assumidamente, um carro familiar, que, em termos muitos gerais, cumpre com a sua missão. Há que dizê-lo sem rodeios.

Olha-se para ele e o que é que nos é mostrado? Um automóvel da categoria dos SUV (Sport Utility Vehicle) compacto — agora tanto na moda — que se apresenta com um design simples e, ao mesmo tempo, com rasgos de um certo vanguardismo, uma pontinha de arrojo e até atrevido. Sobressaem ainda algumas linhas algo angulosas e retilíneas, com uma parte frontal muito afirmativa, com o seu quê de estilo retro e com uma traseira elegante e muito bem resolvida.