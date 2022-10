Regresso ao mundo híbrido: Nissan Juke ganha versão carregável em andamento

Ainda não se sonhava com uma guerra na Ucrânia, muito menos com aumentos de preço dos combustíveis ou agravamento da crise climática e já os fabricantes de automóveis tinham sido forçados a rever estratégias. Em causa, a observância de limites drásticos para as emissões de dióxido de carbono (que contribuem para o aquecimento global) e a redução de outro tipo de emissões nocivas, desde partículas finas a óxidos de diversos tipos (responsáveis pela degradação da qualidade do ar, sobretudo em meio urbano).

São preocupações que fazem sentido mas que as realidades dos últimos meses põem de alguma forma em causa: regresso temporário às centrais termoelétricas a carvão devido à escassez de gás natural (como na Alemanha), efeitos ambientais diretos e indiretos da guerra na Ucrânia ainda por avaliar (contaminação do solo, ar e água por explosivos, metais pesados, etc.), provável imposição na Europa e EUA de restrições ao consumo público e privado de eletricidade e aumento dos preços desta.