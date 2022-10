Conforto sobre rodas? Eis o novo Citroën C5 X híbrido

Não sei se consigo acontece o mesmo, mas, no meu caso, sempre que o tema é um ‘Citroën’, há uma palavra que se me atravessa imediatamente à frente: ‘Conforto’. É isso mesmo. É assim como uma espécie de reflexo condicionado, com ‘o seu quê’ de pavloviano. Citroën = conforto. Siga (lá mais à frente voltaremos ao assunto).

No caso deste novíssimo C5 X Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack, no momento da sua apresentação mundial a construtora francesa até começou por dizer que seria como “viajar num tapete voador”. Pois bem — exageros de semântica à parte —, nunca andei em nenhum mas, se for uma coisa suave e confortável, então sim, podemos fazer perfeitamente essa analogia.