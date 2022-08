Ensaio ao Mercedes EQE: concentrado de bom gosto

O mínimo que se pode dizer é que valeu a pena cada segundo passado ao volante deste novo Mercedes EQE 350 +, com um motor elétrico de 292 cavalos de potência, num trajeto predefinido pela marca entre Sintra e Nazaré, durante dois dias, com muita autoestrada pela frente, mas também com troços interessantes em vias secundárias junto à costa, com muita malha urbana pelo meio.

Aquela designação (EQ) se calhar pouco diz à maioria dos leitores, mas é só para notar que se trata de mais um da (cada vez maior) ‘família’ de carros elétricos que a marca germânica já conseguiu colocar no mercado — apesar de todas as limitações nomeadamente no que toca ao acesso aos componentes eletrónicos para automóveis.