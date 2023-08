Bodysurf: guia para fazer carreirinhas na praia

Rei das carreirinhas é um título a que muitos almejam, mas que poucos conseguem ostentar. Para atingir o topo, em pleno verão, é preciso passar muito tempo no fundo, numa marcha sisífica do mar para o terra, e de volta, com o corpo cansado, dorido, os olhos vermelhos e semicerrados. Não é fácil dominar as ondas. A arte, o segredo, é conhecer aquele exato momento em que, aproximando-se a dita, com os amigos alinhados dos dois lados, o corpo se lança para a frente e se entrega à força da natureza. Os corpos viajam à superfície da água em direção à areia. Um pára, o outro vai ao fundo. Confundem-se todos. Exceto aquele que, no fim, sem ninguém à sua frente, corpo a roçar a areia, onde a onda acabou de morrer, olha para trás em triunfo para os adversários caídos. Sim, é ele o rei das carreirinhas.

Numa altura em que o mundo inteiro parece ter descoberto o surf, em que o calor e as ondas pequenas enchem as praias de surfistas de norte a sul de Portugal, as carreirinhas surgem como um regresso a uma espécie de inocência do passado perdido. Ou melhor, em vez de carreirinhas talvez seja mais adequado falar de bodysurf, termo que adotaremos daqui em diante. A fórmula original não podia ser mais simples. Ingredientes: um ser humano e uma onda. Método de preparação: à chegada da onda, o ser humano projeta-se diante da mesma e, aproveitando a sua energia, tenta manter-se à superfície e viajar o mais possível em direção à praia. Divertido? Sim. Repetitivo: Claro, afinal a repetição é o segredo da excelência. Podia ser melhor? Há quem diga que sim.