À flor da pele: os melhores locais para praticar naturismo em Portugal

É impossível contabilizá-los ao certo. O número total de praticantes de naturismo — que contempla a nudez recreativa, a nudez social ou ambas — é desconhecido, mas “em Portugal há vários milhares” de pessoas a praticá-lo em alojamentos locais ou parques de campismo, bem como nas praias oficiais, embora haja números que poderiam dar uma imagem de redução. “As pessoas estão a afastar dos clubes, porventura, devido à crise financeira”, explica ao Expresso Júlio Esteves, presidente do Clube Naturista do Centro, que com mais de 1000 associados é o maior do país.

São promovidas, com regularidade, caminhadas e vindimas naturistas, com a próxima a realizar-se a 26 de agosto na Herdade de Canal Caveira, onde vão apanhar as uvas como vieram ao mundo, seguindo-se um piquenique e uma prova de vinhos, esta já realizada com roupa. Estes eventos regem-se pela prática da nudez social, que tem como principio a realização de atividades do dia a dia num ambiente de nudez.