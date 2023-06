Barcelona, meu amor - os segredos de uma cidade turística

Há cidades que parecem ter um íman, uma atração qualquer especial que nos faz querer sempre voltar, querer sempre conhecer um pouco mais, querer, quiçá, fazer delas o nosso novo lar. Mesmo para o turista mais experimentado, Barcelona é uma destas paragens, um polo de atração único, uma grande cidade nascida de várias outras cidades vizinhas, transformadas hoje nos seus muito característicos e distintos bairros.

Antes da pandemia, o turismo massificado já andava a irritar as populações residentes de alguns dos principais destinos de férias mundiais. Invadidas por hordas enfurecidas com os seus telemóveis a disparar em todas as direções, cidades como Barcelona e Veneza começaram a gerar e nutrir um certo ódio pelos visitantes. Depois da ascensão e queda da covid, a capital catalã continua, mesmo que em doses menos cavalares, repleta de gente. Por vezes gente a mais...