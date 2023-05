A região já era cinco estrelas, mas agora tem hotéis a condizer

Com areais a perder de vista, as praias do oeste são conhecidas, reconhecidas e apreciadas pela sua beleza natural — é preciso que a vista não esbarre na neblina cinzenta que desce sobre elas em muitas manhãs. Depois há o surf, incontornável na região. Da praia de Água de Madeiros, no limite norte do concelho de Alcobaça, até à praia da Assenta, no sul de Torres Vedras, vão cerca de 100 quilómetros de costa Atlântica onde se reúnem algumas das melhores ondas do mundo — e a única etapa europeia do World Surf League, que desde 2010 inclui os supertubos de Peniche — sem mencionar a maior delas todas, no canhão da Nazaré.

O surf não é, contudo, o único motivo pelo qual o oeste tem crescido enquanto destino turístico, como explica Pedro Ferreira, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Promoção Turística Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste (CIM Oeste), acostumado a promover os atributos mais proeminentes do território nas principais feiras de turismo internacionais: “Quando promovemos o oeste no estrangeiro, a nossa mensagem principal, além do surf, é que se pode visitar Lisboa a partir do oeste. Porque fica perto, entre 30 a 45 minutos. As pessoas podem visitar Lisboa e, no fim do dia, regressar ao campo, que até é menos dispendioso.” Das feiras de turismo internacionais, Pedro revela ainda haver muito interesse por monumentos históricos classificados como Património Mundial da UNESCO, como é o caso do Mosteiro de Alcobaça. “Tem uma notoriedade internacional muito maior do que julgávamos, por causa da história do amor proibido entre D. Pedro e Inês de Castro. Vários guias internacionais, como a ‘Lonely Planet’, referem a lenda de Pedro e Inês.”