Oferta de gastronomia indiana em Portugal está a crescer

“Quando cheguei a oferta era mais reduzida. Hoje já encontro comida indiana por toda a cidade”, diz o motorista da Uber Parminder Prince, que passa os dias a transportar pessoas pelas ruas de Lisboa, onde vive há cinco anos. Entre as paragens que faz, costuma comer em alguns dos seus restaurantes favoritos na Avenida de Roma, ou atravessar em direção à margem sul em busca de sabores familiares que o lembrem da casa da mãe, em Nova Deli. “É uma forma de matar as saudades. Já há muitas opções para isto”, aponta.

Era natural que a cozinha indiana se tornasse mais diversa nos últimos anos em Portugal, tendo em conta o aumento do número de imigrantes do país asiático — que já representam a quarta maior comunidade de estrangeiros no país (uma subida de 13,2% em relação a 2021) e a maior presença de uma nação oriental.