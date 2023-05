As estrelas da Euroluce: as melhores peças da Bienal de Iluminação estão aqui

A 61.ª edição do Salone del Mobile (18 a 23 abril) acolheu uma das mais importantes mostras do sector da iluminação, a Euroluce, que ocupou quatro dos pavilhões do recinto da feira. O layout, repensado pelos italianos do Lombardini22, de forma a garantir melhores ligações entre os pavilhões, simplificar o percurso do visitante e aumentar a visibilidade do expositor, as talks e exposições e a vasta gama de produtos apresentados, resultou numa viagem vibrante ao mundo da iluminação — exterior, interior e industrial, para espetáculos e eventos, hospitalar e de uso especial, além da domótica, software e demais sistemas.

Para a tão aguardada 31.ª edição da Euroluce, o gabinete Lombardini22 imaginou uma cidade, The City of Lights, um espaço altamente empático, gerador de emoções, com um percurso irregular e uma forma fluida. A partir deste novo plano expositivo foi criado um conceito de atividades culturais, segundo projeto científico e direção artística de Beppe Finessi, com distintos ambientes destinados à troca de ideias, cultura e arte, comunicantes com Aurore, a grande praça central, palco de experiências sinestésicas e ponto de paragem para uma pausa no percurso, lugar para a reflexão e aprendizagem — Aurore contou com a colaboração do filósofo Emanuele Coccia para a reflexão sobre a luz, além de como é habitualmente abordada no design de produto.

