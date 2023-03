As melhores apps, sites e estratégias para dizer adeus à roupa que não usa

As arrumações sazonais dos armários propiciam reencontros tropeçados em sapatos com apenas um dia de uso. À boleia da memória, dá-se o regresso a uma festa distante. Um casamento, talvez, que se gastou mais depressa que o par que rapidamente descalçam os pés calejados do ritmo de uma noite de estreia. Resta a sentença do resto de uma vida no esquecimento. As pequenas partículas de pó acumulado não deixam mentir, e calçam os sapatos como certificado de velhice — ainda que continuem como novos. Promessas mentais são feitas, mas a verdade não é escondida e aquela caixa que os guarda, ainda original, vai voltar para o canto da gaveta. E, aí, surge a interrogação: “Armário meu, armário meu, haverá quem dê melhor uso a esta peça de roupa do que eu?” Possivelmente, sim. Se lhe for dada a oportunidade certa.

Desde que comprou os seus New Balance 550, há meia dúzia de meses, Daniela Capucho, de 24 anos, que trabalha enquanto assistente de operações marítimas, já os usou cerca de quatro dezenas de vezes. Encontrou-os na Vinted, onde um rapaz inglês os vendia por menos €70 que o preço original. Agora, pisam solo lusitano, assentando como uma luva o número 40 do pé da jovem.