O tempo frio pede cabidela? Sim, e o prato está a tomar restaurantes improváveis

A cabidela tem andado na crista da onda. Pelo menos desde que foi criado “um movimento de amantes da cabidela, prato tradicionalmente português, emblemático e sujeito a muitas interpretações. Tantas quantas as vontades de o reproduzir ou reinventar”.

Agora, o movimento — idealizado por Paulo Amado, agitador gastronómico, diretor das Edições do Gosto, responsável pelo Congresso dos Cozinheiros, a revista “Inter Magazine”, o site Etaste e outras iniciativas ligadas ao meio — vai parar de se movimentar para se sentar numa série de jantares agendados até ao fim do ano, um pouco por todo o país. É o regresso da Ordem da Cabidela, cuja digressão de 2023 arranca já a 1 de março no Pica-Pau, em Lisboa, com reservas abertas em site próprio.