Estas são as sapatilhas que vai querer, mas que não vai conseguir comprar

São as cores, os materiais e quem os escolheu. São também os modelos, as marcas que os produzem e ainda convém saber se o seu lançamento serviu para assinalar algum acontecimento, homenagear atleta ou equipa ou se, simplesmente, serão edição única. Serem novos ajuda, mas nem por isso há falta de ténis usados no mercado e muitos a preços que fazem o bom senso, além do óbvio fundo da carteira, recomendar deixá-los na prateleira. A verdade? Poucos por lá ficam. É forte a febre das sapatilhas que não vai conseguir comprar. E o aprumo estético é mesmo só mais um dos critérios que definem o preço pelo qual lhes poderá deitar as mãos. Se os encontrar, claro.

É preciso correr, chegar no dia certo e ter sorte nos números disponíveis. E há sempre o risco de ser, simplesmente, ultrapassado. Às lojas tradicionais correm sempre os bem informados e não raras vezes chegam para levar vários pares, todos os que depois conseguirem revender no mercado paralelo. Na internet? Há um batalhão de batoteiros, apoiados em programas informáticos, capazes de assegurar a vitória no momento em que os ténis ficam disponíveis. E todos os segundos contam. Um exemplo? No ano passado, o rapper Lil Nas X juntou-se à MSCHF para lançar o seu segundo modelo de ténis, os Satan Shoes, com direito a uma pinga de sangue em todos os 666 pares lançados. O sucesso foi imediato – esgotaram em menos de um minuto. Depois, quase à mesma velocidade, chegaram os problemas: as semelhanças com um modelo da Nike valeu-lhes um processo por direitos de autor e os ténis acabaram por ser retirados do mercado. Mesmo ausentes do circuito oficial, hoje, no eBay, valem mais de dois mil dólares, aproximadamente o dobro do preço original. Nada de chocante no meio que até já motivou uma série da Netflix — “Sneakerheads” (2020) — e que agora começa a mostrar a cara, ou os ténis, em Portugal.