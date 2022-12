Réveillon especial: as melhores propostas de viagem para um fim de ano em grande

Acabar o ano e estrear outro, celebrando numa geografia distante o momento mágico que é ao mesmo tempo um fim e um início, com as suas infinitas possibilidades — é algo que não tem preço. Literalmente, é o que acontece nas viagens mais exclusivas para entrar em 2023: não há preço fixado, as agências organizam programas e experiências à medida do que cada pessoa deseja, e não havendo problemas com o orçamento, o céu é o limite.

“Construímos a viagem em função do perfil do cliente, pode incluir o que se quiser, os nossos guias são especializados e têm indicações para fugir ao que é turístico, é tudo personalizado e não há grupos. Ao chegarem ao destino as pessoas são recebidas por um representante nosso, que se encarrega de as fazerem passar por vias exclusivas, para não ficarem em filas, e para seu conforto vai carimbar os passaportes e carrega-lhes as malas”, resume Carla Xavier, diretora da Lounge Luxury Travel Consulting, agência portuguesa dedicada a desenhar viagens à medida, “como se fosse um alfaiate a fazer um fato”.