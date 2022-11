O luxo não está só nos hotéis: estas casas provam o valor da privacidade

Os amigos de Ludovic Beun sabiam que ele vinha a Portugal com regularidade. Sabiam-no também os colegas deste diretor criativo belga e os clientes do pequeno negócio de importação de vinhos portugueses que mantém com um sócio. Tanto o sabiam, que ninguém visitava Portugal sem primeiro lhe pedir as moradas de sítios a visitar, de bons restaurantes, de boas casas e hotéis onde ficar. E tanto lhe perguntaram, que Ludovic acabou por criar as suas próprias moradas, ainda que empurrado por um ligeiro desconforto que começava a surgir de cada vez que ficava em pequenos hotéis boutique, depois de ter tido um filho. “Reparei que nos pediam para fazermos pouco barulho ou para o miúdo não tocar nisso ou naquilo. A vibe relaxante desapareceu, por isso pensei em criar algo onde as famílias pudessem ter a mesma experiência de um hotel boutique, mas sem ficarem nervosos com a ideia de os filhos estarem a incomodar.”

Assim nasceu o The Addresses (em português “as moradas”), projeto turístico apontado à intersecção dos mimos e conforto de um hotel boutique de luxo com o resguardo e privacidade de uma casa de férias. De uma antiga quinta agrícola construída no século XIX em Estiramantens, perto de Tavira, Ludovic e o sócio dos vinhos fizeram a Casa Um. Do projeto de arquitetura do Atelier Rua e design de interiores da belga Studio Stories saiu uma sala de estar e cozinha moderna, com janelas amplas a dar para o jardim e pátio interior, que reinterpreta a construção original. Os quatro quartos foram acrescentados de raiz, dando a esta casa — a que não falta piscina exterior aquecida, serviço de concierge ou uma garrafeira refrigerada e sempre atestada — capacidade para alojar até oito pessoas. “Podem alugá-la e ficar por vossa conta ou podem pedir ao Mário, que é nosso guia e rececionista, para providenciar massagens, jantares, aulas de ioga, de cozinha algarvia, o que quiserem”, explica Ludovic, que continua a viver na Bélgica. “Podem ter uma experiência de hotel ou estarem isolados na casa.” A estada custa a partir de €1600 por semana (theaddresses.com).