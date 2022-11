A cozinha de Marlene Vieira: “Quero levar as pessoas a novas memórias”

Marlene Vieira é uma das oito personalidades da cozinha nacional que partilham, em quatro guias distribuídos semanalmente com o Expresso, as receitas da sua vida. Não tem segredos — é, aliás, contra tê-los —, mas faz por assentar a diferença ao inovar tradições, sem abdicar dos sabores portugueses.

Entre as dez receitas da sua vida, em qual delas guarda mais memórias?

É uma pergunta difícil. Todas têm um toque muito meu, um bocadinho de mim. Não é só técnica ou conhecimento, tem sempre a ver com alguma história que, em determinado momento e por alguma razão, fez surgir aquela receita. Mas talvez a que me traz mais memórias, e um bocadinho de nostalgia, é a receita do arroz cremoso de bacalhau.