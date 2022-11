Aqui as luvas são histórias de trazer nas mãos

A expressão “assenta que nem uma luva” podia ter sido inventada na Ulisses. O cantinho — tem quatro metros quadrados — no 87A na Rua do Carmo é singular em Portugal e fora. Ali ainda se fazem luvas à medida e de forma artesanal. A tradição fez dela a primeira ‘Loja com História’ da Baixa Pombalina e uma paragem obrigatória na rota turística por Lisboa.

Há quem venha de fora para ver e comprar no espaço fundado em 1925 por Joaquim Rodrigues Simões, quando as luvas ainda eram um adereço indispensável, especialmente para mulheres. Neste caso, as da elite. Os preços deixavam à porta quem não pertencia à classe alta. Hoje, a frequência é similar, pelo menos no que à carteira diz respeito. O que custa não desce, porque a qualidade, garante um dos proprietários, também não. É consensual quando se pergunta a quem sabe onde comprar luvas. “Ulisses”, respondem sem hesitar os especialistas em moda Pedro Aparício e Daniel Baptista.