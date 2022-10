As cervejarias portuguesas estão a ganhar uma nova vida

A sumptuosidade revelou-se com a reabertura de portas, em setembro, da mais antiga cervejaria portuguesa, a Trindade — durante 13 meses objeto de uma intervenção arquitetónica profunda. A descoberto ficou o que de mais precioso o espaço tem: tetos abobados, frescos e painéis de azulejos originais, que ao longo dos quase 200 anos de vida enquanto cervejaria, tinham ficado ocultados por sucessivas intervenções.

A par da recuperação do espaço original do antigo Convento da Santíssima Trindade dos Frades Trinos da Redenção dos Cativos, apostou-se na sofisticação da decoração, conferida por tons de cobre e azul, o chão em mosaico preto e branco na sala Maria Keil e o balcão em pedra da Petiscaria. “Num mercado cada vez mais exigente, competitivo e dinâmico, surge a necessidade de elevar o posicionamento daquela que é a cervejaria mais antiga de Portugal, atribuindo-lhe uma nova proposta de valor, mais atraente, melhorando a qualidade do ambiente e da oferta”, explica Pedro Jordão, diretor-geral do Grupo Portugália, detentor da Cervejaria Trindade. Cinco milhões de euros foi quanto custou a intervenção no icónico espaço, incluindo uma nova ementa e equipa na cozinha, que tem como ponta de lança o conhecido chefe Alexandre Silva. “Motivados pela exigência dos clientes e um mercado sempre inovador e desafiante, procurámos para o novo conceito uma cozinha que se identificasse com a simplicidade, o genuíno e o cruzamento entre bons pratos, bom ambiente e boa companhia. A ligação ao passado e a intemporalidade são mantidas através dos produtos: cerveja, bife, mariscos, petiscos e comida tradicional.” Tudo no espaço ganhou requinte, incluindo o famoso “Bife do lombo à Trindade”, que viu o molho melhorado, mantendo o sabor de sempre. Além dos imprescindíveis mariscos, há agora uma aposta “nos pratos de partilha, que nos transportam para uma cozinha mais antiga”, conforme anuncia Alexandre Silva.