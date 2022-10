Lugares de cura onde relaxar é a palavra de ordem

Há palavras que matam e outras que curam. Corre o ano de 1650 quando a palavra wellness é registada, pela primeira vez no Oxford English Dictionary, como o oposto de illness e sinónimo de bem-estar ou boa saúde. Quatro séculos depois, o hashtag #wellness soma 60 milhões de publicações no Instagram, a indústria do turismo de saúde, médico ou de bem-estar vale milhares de milhões de euros e é a mais forte tendência de estilo de vida.

Se havia dúvidas, a pandemia e as suas consequências físicas, emocionais e mentais vieram provar a importância de uma área que antes não seria a maior das prioridades. Investir tempo e dinheiro na saúde preventiva e no bem-estar pode não ter um momento ideal. Mas é desejável, pelo menos, conseguir prolongar o ‘efeito férias’ no rescaldo deste primeiro verão sem máscara e do regresso ao trabalho e às rotinas. Ou ir mais além e semear novos hábitos, seguindo uma abordagem holística.