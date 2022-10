Aprender a fazer com os melhores workshops. É tempo de pôr as mãos na massa

Fazer pastéis de nata e francesinhas, fotografar, liderar, cozinhar, melhorar a inteligência emocional, escrever, cultivar, comunicar… a lista do que se pode aprender e em pouco tempo é interminável. Os workshops — como ficaram conhecidos em Portugal e assim designados em inglês dada a componente prática — revolucionaram a aprendizagem. A pandemia ajudou e o fim dela mudou tendências.

O The Therapist, que dá workshops desde 2018, aproveitou para concretizar um plano antigo e cresceu. “Durante a pandemia, testamos o formato online que foi muito bem aceite. Tivemos alunos e clientes que vivem noutros países e que puderam participar. Enquanto os cursos foram presenciais, nunca o fizeram”, realça a assessora de comunicação, Ana Krausz. “Depois, com a abertura do espaço Therapist by Una, ainda em pandemia, tínhamos os cuidados recomendados e turmas menores. As pessoas aderiram muito desde o início. Notava-se a necessidade de fazer atividades fora de casa e de estar com pessoas.”