Saúde e desporto pontuais: os melhores smartwatches do momento estão aqui

Quer comprar um relógio inteligente? Então comece por ver de uns ténis, de um fato de treino ou de qualquer outro acessório adequado ao desporto preferido. A seguir, reserve dinheiro para consultas nos médicos e exames complementares de diagnóstico. E só depois disso pode iniciar o namoro com os diferentes modelos de relógios — sempre com a noção de que, depois de começar a usá-los, há uma grande probabilidade de mudar de vida. Na melhor das hipóteses, perde peso, ganha boa disposição e trabalha perfil e silhueta. Na menos animadora, deteta atempadamente uma tendência de saúde menos recomendável. Noutro dos desfechos indesejados, deixa passar a moda e desiste do relógio inteligente e da faixa que comprou para pôr na cabeça à boa maneira de ‘Let’s get Physical’, da saudosa Olivia Newton-John.

Depois do orçamento pessoal devidamente estudado, convém saber ao certo o que pretende fazer: vai seguir o trilho de Indiana Jones ou do campeão mundial das maratonas do Vale da Morte? Ou quer apenas um bom motivo para fazer o exercício que não ousou nos últimos anos? É desportista profissional ou apenas procura um indicador em permanência dos sinais vitais ou até um dispositivo que emite alertas para incidentes? Qualquer que seja a resposta, importa lembrar que relógios e pulseiras inteligentes têm uma dependência quase umbilical dos telemóveis e das aplicações que os fabricantes desenvolvem para suportar diferentes funcionalidades nas áreas do desporto e da saúde. São estas apps que funcionam como repositórios de dados pessoais e permitem atualizar o sortido de funcionalidades e ferramentas disponíveis no pulso — e que podem até permitir receber telefonemas ou mensagens se o telemóvel estiver por perto, devidamente emparelhado por Bluetooth.