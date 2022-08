Minas beirãs: à descoberta das aldeias históricas de Castelo Novo, Belmonte e Sortelha

As muralhas doutros tempos serviam para manter o inimigo, fosse mouro ou castelhano, longe dos povoados. Hoje mantêm a poluição atmosférica e acústica dos automóveis e autocarros turísticos à distância, obrigando-os a estacionar em parques periféricos como acontece em povoações preciosas como Óbidos e mais recentemente em Castelo Novo. Trágica ironia, esta, partilhada pelas aldeias históricas, monumentos ou sítios naturais: dependem do afluxo de visitantes para prosperar, mas esse mesmo turismo pode sufocá-los, descaracterizá-los e em última análise matá-los. Uma questão que também inquieta por essa Europa fora. Este verão, em França, entraram em vigor limitações de acesso e obrigações de reserva prévia para vistas diárias a paraísos naturais ameaçados pelo excesso de turistas, caso das ensea­das (calanques) de Marselha ou das ilhas de Porquerolles ou Lavezzi. Nada que entre nós não vigore quase de origem nos Passadiços do Paiva...

Onde está o ponto de equilíbrio, se é que tal coisa existe? As sugestões de visita a algumas preciosidades beirãs que o leitor adiante encontrará talvez ajudem a esboçar algumas respostas para uma questão que é tudo menos simples.