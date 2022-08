Aurora by Vítor Veloso. Quando menos é mais, há mais um restaurante a descobrir

Loulé é um concelho com grande relevo no contexto algarvio, mas sobretudo pelas praias e aldeamentos turísticos de luxo junto à costa, onde Vilamoura é um dos locais mais conhecidos. A cidade, mais recolhida da frente atlântica, é igualmente atrativa de visitar em particular pelo magnífico mercado municipal, que marca pela beleza exterior e riqueza de oferta de produtos locais de grande qualidade que se vendem semanalmente nas suas bancas.

Na zona histórica de Loulé, surgiu há uns meses o restaurante Aurora by Vítor Veloso, um cozinheiro que se apresenta com um percurso onde passou pela cozinha do Viajante de Nuno Mendes em Londres, ou na Fortaleza do Guincho. Neste seu projeto em nome próprio, o chefe quis homenagear a avó paterna, disse à imprensa, daí o nome Aurora. A carta anda entre o criativo com produtos locais e sazonais, num espaço muito agradável e confortável onde se conjugam cores alegres e estilo clássico com harmonia.