Os robôs estão a imitar o cérebro humano (e em breve podem ganhar consciência)

Da Everyday Robots espera-se um pequeno passo para cada robô e um grande salto para os engenheiros do grupo empresarial Alphabet, que detém a Google. PaLM-SayCan é o nome da tecnologia que acaba de dar um vislumbre de um futuro que já não será assim tão longínquo e que pode dotar os autómatos de compreensão da linguagem humana e das funções de objetos com que os humanos lidam no dia a dia, através das imagens captadas por câmaras. Os robôs usados neste projeto laboratorial são treinados através de uma rede de 6144 processadores, com redes neuronais, que mimetizam o cérebro humano – até na extração de padrões e causas e consequências, a partir de repositórios de palavras ou imagens aleatórias.

