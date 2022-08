Back to (fashion) school. Como a moda vai ajudar-nos a ultrapassar a neura das segundas-feiras

O regresso às aulas está quase aí e com ele o frenesim típico do pós-férias. E mesmo que não tenha filhos em idade escolar não vai escapar ao espírito desta época do ano, pois o estilo colegial é uma das grandes tendências do próximo outono/inverno. Camisa branca, blazer, gravata, calças ou saia, tudo peças obrigatórias na altura de atualizar o seu guarda-roupa, num look icónico que remete para os finais dos anos 90 e início deste milénio.

No entanto, o estilo não é para recriar ipsis verbis, em 2022 ele regressa renovado: o xadrez é menos preponderante, o cabedal toma muitas vezes o lugar do algodão, as saias são curtas mas não necessariamente plissadas… O resultado é um look menos inocente e sensual e mais sofisticado, quase executivo, como se a menina do colégio tivesse crescido e entrado para o mercado de trabalho.