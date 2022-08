Entre a praia e a piscina: toda a história da roupa de banho (e os modelos deste verão)

“Assim como quatro quintas partes do corpo humano são água, assim quatro quintas partes da grande corpulência do globo são mar. Parecendo separar os homens, o belo destino do mar é reuni-los.” Assim começa “As Praias de Portugal, Guia do Banhista e do Viajante”, livro agora reeditado pela Quetzal, onde Ramalho Ortigão traça um retrato do país a banhos no final do século XIX e nos recorda que “(...) o mar foi o primeiro guia da Humanidade”. Ir à praia, como evento social e familiar, “começou a desenhar-se na Europa Ocidental, ainda em meados do século XVIII, com motivações mais terapêuticas do que lúdicas, mas a sua difusão foi muito gradual”, diz-nos a historiadora Maria João Martins.

Assim, em Portugal, foi sobretudo a partir da segunda metade do século XIX que a ida à praia se tornou “numa prática desejável e bem vista, o que determinou o aparecimento de novas formas de organização turística”. Para isso muito contribuiu “o entusiasmo pelo mar dos reis Dom Luís I e Dona Maria, e do filho de ambos, Dom Carlos I. É a época em que surgem as primeiras estâncias balneares como Cascais, Estoril, Figueira da Foz, Espinho ou a Granja”. A corte passava as férias junto à praia e elegia Pedrouços, pela proximidade da capital e do rio, e as famílias nobres seguiam-na, assim como depois escolheram o Estoril, a Parede e Cascais.