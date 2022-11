Umas linhas sobre o encanto dos livros

Visitei noutro dia uma biblioteca privada, dentro de uma casa de campo. Ocasião breve e um acaso feliz, sem poder verdadeiramente ver os livros, mas suficiente para observar o detalhe das prateleiras e sentir o desenho do espaço. Era quadrada e envolvente, em torre, vários pisos, até lá acima, ao céu, por onde se saía para um terraço de topo. Os sítios onde se guardam os livros, que são, como sabemos, impressos em papel, e que podem ter muitos, muitos anos, centenas alguns, têm todos um cheiro especial, que certas pessoas podem achar pesado, mas que a outras transporta imediatamente para dias e noites de leitura e de pesquisa. Nada se compara a um mergulho num livro, mesmo quando temos a sensação que muitas outras coisas poderíamos estar a fazer em vez de o ler. “Talvez não haja dias da nossa infância mais plenamente vividos que aqueles que julgamos deixar sem os viver, aqueles que passámos com um livro preferido”, diz-nos Proust, uma frase que eventualmente hoje terá uma ressonância muito diferente — quem são as crianças que hoje em dia passam tardes da sua infância a ler? Quem são os adultos que o fazem?

Os livros têm uma ligação directa, desde o início da sua existência, com o design. Se são criados pela mente humana, a maior parte das vezes em actos solitários, para poderem chegar aos outros têm de ser desenhados por alguém. Mesmo que manuscrito, nos seus primórdios, todo o processo que rodeava e rodeia o fazer de um livro está embebido no desejo de chegar ao outro. É pois um produto da actividade a que chamamos design de comunicação. Quando não existia tal disciplina, o design, ou pelo menos nós assim não a chamávamos, os livros eram feitos por uma série de artesãos, desde os que transcreviam as páginas aos que os ilustravam, aos que os encadernavam, definindo material, cor da capa e forma de reunir as páginas. Quando passaram a ser impressos industrialmente, muitos foram os artistas convocados para trabalharem com os editores, estes últimos também parte do processo de definição do objecto final, escolhendo cores, títulos e subtítulos estrategicamente. Para chegar a mais pessoas. Até que os designers chegaram e agora esta pode ser uma das suas principais actividades.