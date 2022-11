Malas (bem!) feitas, para começar melhor as férias

O tão merecido descanso está à porta, mas antes disso ainda há muito a tratar e só de pensar em fazer a mala... É uma tarefa de que ninguém gosta no meio do reboliço pré-férias, especialmente se, como muitas de nós, deixar para a última hora. O mais comum, como medida de desespero, é enfiar tudo e mais alguma coisa na bagagem, só para no fim chegar à conclusão que não usou nem metade.

A ideia é reduzir ao máximo o que leva ao mesmo tempo que tem a certeza de que leva as coisas certas. Por isso reserve algum tempo para a preparação, começando por garantir que tem tudo lavado e passado na altura de fazer as malas. A minha sugestão é que leve conjuntos preparados para diversas ocasiões, apostando em roupa que não se amachuque facilmente. O ideal mesmo é que se dê ao trabalho de fotografá-los antes para ser mais fácil rentabilizar as peças no destino. Embrulhar tudo em papel de seda e levar a roupa em cabides são outros truques que facilitam todo este processo. O tempo que ‘perder’ agora vai ganhar quando estiver de férias!