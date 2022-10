Um prato cheio de prémios. Os melhores dos melhores

Em 2002, o El Bulli tornava-se “o melhor restaurante do mundo”. Pouca gente tinha dúvidas de que se tratava mesmo de um sítio de cozinha excecional, comandado por um dos chefes mais inventivos que a gastronomia já viu, amparado por um serviço de qualidade ímpar. Mas o título só aconteceu quando o projeto do catalão Ferran Adrià chegou ao topo da lista dos 50 Best, até então uma distinção que tinha surgido tímida pelas mãos de uma revista inglesa, a “Restaurant”, que abordava o mundo da alta-cozinha nas suas páginas.

Nos anos que se seguiram, a tal lista passou a ser uma das mais comentadas, ganhou representatividade, pôs restaurantes de todo o mundo (dos EUA à Dinamarca) no pódio, e hoje, após 20 anos, tornou-se um proeminente prémio da gastronomia mundial. Todos os anos, jornalistas, especialistas e chefes aguardam atentamente a lista dos restaurantes escolhidos por 1080 júris — os tais que definem quais são (ou não) os 50 melhores do mundo. E o que se segue a cada distinção é um sem-fim de análises, comentários, reportagens. Uma prova do poder de influência que detêm no sector.