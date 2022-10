Limão e mais nada? O segredo da limonada

Com a chegada do verão, e em particular das férias escolares, vários bairros nos Estados Unidos enchem-se de bancas de venda de limonada. Os seus vendedores muitas vezes são crianças, a quem os pais incentivam o ofício na expectativa de que reforcem as suas aptidões de matemática, confiança, gestão de tempo, trabalho em equipa — e por vezes até de altruísmo, já que, por vezes, o dinheiro adquirido com a venda destas limonadas artesanais reverte para iniciativas de caridade. Por cá, estes empreendimentos não são tão comuns, mas a época estival convida a bebidas refrescantes — e é também nesta altura que nos deparamos, muitas vezes através das redes sociais, com inúmeras receitas de limonada na sua versão original ou nas suas múltiplas variações.

Não que a limonada não seja consumida durante todo o ano (os limões podem ser apanhados em qualquer época do ano), mas nesta estação estão numa fase de maturação e, por isso, “a melhor época para os apanhar é no fim da primavera, início do verão”, diz ao Expresso o chefe açoriano Gualter Rainha. Além de que a acidez do limão e o facto de ser uma bebida refrescante e que ajuda a hidratar dão-lhe um novo fôlego nesta altura do ano.