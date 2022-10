A espuma nas ondas. Quais são as melhores pranchas de surf?

O surf é um desporto simples, mas tem as suas contradições. Uma das mais óbvias é que a época alta para falar de surf é o verão, e este texto é prova disso, mas todos os surfistas sabem que as melhores ondas dão à costa no inverno. Há contradições menos evidentes, e é de uma dessas que se fala aqui: o fenómeno das pranchas de espuma. Sim, elas nunca desapareceram, mas a imensa máquina da indústria de surf deu-lhes novo fôlego e quem anda no mar já percebeu que há uma espécie de pequena revolução em curso.

A mudança é colorida, vem em todos os tamanhos e feitios e tem cada vez mais adeptos. As pranchas de espuma — o termo técnico é softboard ou softop — são cada vez mais uma alternativa válida às pranchas tradicionais. Não só pelo preço, mas também pela versatilidade. Há modelos para todos os preços, dos mais baratos aos mais normais — entenda-se aqui que custam o mesmo que uma tradicional prancha de fibra. A qualidade da construção é um dos fatores a puxar pelo preço. Mas não é o único.