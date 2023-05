O que esperar da exposição “Cordas com História: A Guitarra na Arte Americana”?

Quando Woody Guthrie foi fotografado com esta guitarra em 1943, os Estados Unidos estavam envolvidos na II Guerra Mundial. Num rótulo manuscrito, o músico norte-americano avisou em inglês: “Esta máquina mata fascistas.” É claro que uma guitarra não está feita para matar seja quem for, mas nas mãos certas pode ser uma arma política eficiente. É também claro que a mensagem de Guthrie se aplicava aos inimigos da democracia norte-americana naquele momento, a começar pelo regime nazi que controlava a Alemanha e uma parte do mundo. O próprio Woody Guthrie (1912-1967) também participou na II Guerra Mundial, pelo lado norte-americano. Mas a política e o posicionamento de esquerda em particular fizeram sempre parte da atividade deste cantor e escritor de canções. Entre as mais de 1000 canções que criou, em 1940 Guthrie escreveu a letra de ‘This Land Is Your Land’, numa reação crítica à canção ‘God Bless America’, de Irving Berlin. A letra original continha críticas às injustiças sociais aprofundadas pela Grande Depressão, vivida pelo país entre 1929 e o início da II Guerra Mundial. Mas essa letra inicial de Guthrie viria a ser alterada antes da estreia nas rádios. Tornou-se assim mais adotável por todos, já expurgada dos versos mais duros. A letra original e outras versões atualizadas foram depois tocadas ao vivo pelo autor e gravadas por outros músicos como Pete Seeger (1919-2014), que era muito próximo de Guthrie do ponto de vista político e também tinha como companhia habitual a guitarra, além do banjo.

