“Ansel Adams in Our Time” espelha a natureza de um grande fotógrafo numa exposição imperdível

A banda sonora de Tom Waits e a atriz Nastassja Kinski são o melhor do filme “One from the Heart”, de Francis Ford Coppola. De resto, não vale a pena gastar muitas palavras com este filme megalómano, estreado por cá com o título português “Do Fundo do Coração”, em março de 1983. Dois meses depois, Nastassja Kinski foi a cara da edição norte-americana da “Playboy”. Na capa da revista anunciava-se a sessão fotográfica de Kinski, assinada pelo fotógrafo Helmut Newton. Havia ainda outros assuntos com honras de chamada de capa, como o risco de terrorismo durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E um inquérito sobre satisfação sexual, pensado para heterossexuais, gays e bissexuais. E um novo romance do escritor Norman Mailer. E as mães mais sexy. Mas não há referência na capa a uma enorme entrevista ao fotógrafo Ansel Adams, embora ocupasse muitas páginas da revista.

Adams tinha nascido 81 anos antes em Chicago e era um dos fotógrafos mais conhecidos nos Estados Unidos, com mais de um milhão de livros vendidos e um papel fundamental na aceitação da fotografia como arte. Era reconhecida a qualidade técnica e a beleza das fotografias de natureza do autor desta paisagem com Lua no Yosemite National Park, na imagem. Mas havia também um lado político nestas páginas. O entrevistado disse que odiava o Presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, pela destruição ambiental do país. E o secretário do Interior James Watt foi alvo das maiores críticas de Adams, por fazer declarações como esta a propósito do ambiente: “Não sei com quantas futuras gerações podemos contar, antes que o Senhor regresse.” Para Adams, era perigoso ter “um fundamentalista religioso” naquele cargo. “É que no caso de Watt estar enganado e o Senhor não regressar nos anos mais próximos, a Terra pode sofrer danos irreparáveis.”