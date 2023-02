Quem é Berna Reale, a artista brasileira que comprou uma porca prenha enquanto preparava a performance

Quatro porcos puxam uma quadriga dourada. Aos comandos da quadriga, uma mulher está de pé. Com um tailleur azul, ar solene e colar de pérolas ao pescoço. Esta metáfora ambulante atravessa um bairro de lata de uma cidade brasileira. Os porcos foram treinados desde a nascença, para se darem bem uns com os outros. Aconselhada por veterinários, a artista brasileira Berna Reale comprou uma porca prenha, enquanto preparava a performance “Soledade”. Também foi necessário falar com quem controlava aquela área da cidade de Belém do Pará, onde a polícia não entra e o tráfico de droga faz parte do quotidiano. A preparação cuidada e longa é uma característica comum a todas as criações de Berna Reale, que apesar de ter reconhecimento nacional e internacional continua a trabalhar como perita criminal em Belém do Pará, no Norte do Brasil. Candidatou-se para ser perita criminal depois de passar oito meses a fotografar vísceras humanas numa morgue, para uma exposição que ia fazer num mercado de carne local. A partir desse momento, o trabalho profissional em cenas de crime tem sido fonte de inspiração para muitas das criações de Reale, que é conhecida sobretudo por fazer performances, onde a violência latente serve para chocar e para nos provocar, obrigando-nos a pensar. Das performances, ficam registos em vídeo e fotografias como esta (na imagem) onde a artista dá o corpo a uma personagem que parece uma estátua equestre, em movimento lento através da manhã de uma cidade silenciosa. O cavalo move-se a passo e quase só se consegue ouvir os cascos a bater no chão da cidade. Sim, é um cavalo vermelho, montado por uma agente da polícia vestida de preto, com uma proteção facial que dá ares de açaime. A performance chama-se “Palomo”, como o cavalo. E é de 2012, muitos anos antes de a cantora norte-americana Beyoncé ter sido retratada de uma forma parecida. Neste caso, o cavalo montado por Berna Reale é um cavalo da polícia e foi mesmo pintado de vermelho, com uma tinta inofensiva. Apenas o resultado da performance contém agressividade, dentro daquele silêncio que remete para uma sociedade amordaçada, com contornos ditatoriais. Esta imagem da performance “Palomo” estará na capa de um novo livro sobre artistas brasileiras, que será publicado em abril pela Duke University Press, nos Estados Unidos. Chama-se “Dissident Practices: Brazilian Women Artists, 1960s-2020s” [Práticas Dissidentes: Artistas Brasileiras, 1960-2020]. E de 19 de abril a 16 de junho, este livro de Claudia Calirman será acompanhado por uma exposição em Nova Iorque na Anya and Andrew Shiva Art Gallery, que faz parte do John Jay College of Criminal Justice. Já em São Paulo, o trabalho de Berna Reale faz agora parte da exposição coletiva “Meu Corpo: Território de Disputa”, até 18 de março na Galeria Nara Roesler.

