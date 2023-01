E depois do degelo? “Ice Merchants”, a curta-metragem portuguesa que chegou aos Óscares

Os mexilhões e as batatas fritas são protagonistas daquela associação improvável que funciona muito bem, como demonstra a tradição belga. Mas Bruxelas é uma cidade onde também podemos ser felizes mesmo com um frio gelado e sem mexilhões nem batatas fritas, só na companhia de cervejas daquelas que servem para a meditação a sós perto da hora do almoço, por exemplo num sítio clássico como o bar À la Mort Subite. Nesta altura gelada do ano, uma boa cerveja belga agradece o convívio com um pires de tête pressée, uma conserva feita com carne de cabeça de porco, que também faz parte da cultura gastronómica da Bélgica.

