Vai um aperitivo? É assim que se aprende italiano em Hamburgo

Além de divulgar e perpetuar a beleza de Lívia Drusila, este fragmento de estátua da última mulher de Augusto transporta no cabelo uma mensagem política. A simplicidade do penteado corresponde ao expectável numa senhora romana exemplar, transformando esta escultura num símbolo de austeridade, criado por volta do ano 20 antes de Cristo. Nessa altura, a aristocrata romana Lívia Drusila ainda não se chamava Júlia Augusta, mas já era uma personificação da solidez do império. Terá sido muito influente nas decisões de Augusto e viria a ser a mãe do imperador seguinte. Tibério era filho do primeiro marido de Lívia, mas tinha sido adotado por Augusto. Pois claro que foram muitas as mortes até estar tudo alinhado no sentido dessa sucessão, mas o que importa é que esta cabeça imperial de Lívia foi encontrada em Roma e vive na coleção do Louvre, desde 1860. E faz agora parte da exposição “Die neuen Bilder des Augustus”, que está até 15 de janeiro em Hamburgo, no Bucerius Kunst Forum. Em português, o nome da exposição seria “As novas imagens de Augusto — poder e média na Roma Antiga”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.