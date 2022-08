O que sobrevive das vítimas, décadas depois de uma explosão atómica? A resposta está numa exposição imperdível

O que sobrevive das vítimas, décadas depois de uma explosão atómica? Como reencontrar a mãe no meio de objetos do quotidiano? E que marcas deixa o tempo nos pés e nas mãos de dezenas de mulheres com 40 anos? Aos 75, a fotógrafa Ishiuchi Miyako tem agora em Edimburgo uma retrospetiva até 8 de outubro, no Stills Center for Photography.

A obra da vencedora do Hasselblad Award de 2014 é hoje incontornável na fotografia japonesa, fazendo parte das coleções de museus de vários países. Mas quando chegou aos 40 anos em 1987, Miyako achou que já tinha fotografado tudo. Para quê continuar, se estavam esgotados os assuntos que lhe interessavam? Mudou de ideias depressa, optando nessa altura por fotografar esses 40 anos de vida. Mas como fotografar o tempo passado? O resultado chama-se “1·9·4·7” e é uma série de fotografias dos pés e das mãos de 50 mulheres da mesma idade da autora, nascidas em 1947. É um trabalho autobiográfico, mas também sobre a passagem do tempo.