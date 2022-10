Música pop e molas da roupa

Declaração de interesses sentimentais: sou fã da música de Stevie Wonder e da escrita de Miguel Esteves Cardoso. Agora vamos a esta fotografia de Peter Hujar (1934-1987), que retratou Stevie Wonder em Nova Iorque no Waldorf Astoria, em 1971. Nessa altura, o músico norte-americano ainda não tinha criado os sucessos musicais ‘You Are the Sunshine of My Life’ nem ‘I Just Called to Say I Love You’, mas já era uma estrela mundial. Agora, este retrato faz parte da exposição “Studio to Stage — Music Photography from the Fifties to the Present”, que está até 19 de agosto na Pace Gallery, em Nova Iorque. Além desta fotografia de Hujar, há imagens de autores como Richard Avedon, Robert Frank, Gordon Parks ou Irving Penn, todas ligadas pelo poder da música. No caso de podermos ver esta exposição, há um bom trabalho de casa acabado de chegar às livrarias portuguesas. Trata-se de um volume pesado sobre música pop, mas contém a escrita leve e brilhante de Miguel Esteves Cardoso, também conhecido como MEC. O livro chama-se “Escrítica Pop” e acaba de sair numa nova edição onde se recupera o texto “O Ovo e o Novo — (Uma) Discografia Duma Década de Rock, 1970-1980”, com prefácio de Manuel Falcão e posfácio de Miguel Esteves Cardoso.

Parte das palavras inaugurais de MEC sobre música pop chegaram primeiro aos leitores do semanário “O Jornal” e continuam frescas quatro décadas depois. O próprio autor cresceu, mas mantém a liberdade. Ainda no verão passado, MEC dedicou uma edição do programa “SOS Vinil” a elogiar Stevie Wonder na Antena 1. Apresentou-o como um grande compositor e grande cantor, que com “Songs in the Key of Life” criou em 1976 “talvez o álbum mais bonito de canções de amor alguma vez escrito, alguma vez feito”. Quem aprecia a escrita de MEC gosta de exageros, claro. E os ditos exageros saborosos são mato no posfácio escrito para esta edição muito recomendável de “Escrítica Pop”. Como quando defende que a novidade é que entre 1980 e agora nada mudou. E a música nova e boa continua em perigo, escondida. Para a encontrar, “continua a ser preciso uma pá e uma mola da roupa para apertar as narinas”. Vamos a isso.